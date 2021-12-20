Дніпряни хочуть отримати близько 12-15 млн євро

Джерело - Циганик LIVE.

Динамо зацікавлене у підписанні форварда Дніпра-1 Артема Довбика

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

Нападника збірної України у команді хоче бачити Мірча Луческу.

Повідомляється, що вартість Довбика оцінюється Дніпром-1 у 12-15 млн. євро за меншу суму клуб не готовий його продавати.

Якщо трансфер відбудеться, то дніпровський клуб отримає 50% від суми, а інші 50% - підуть данському Мідтьюлланду, з якого перейшов українець у Дніпро-1.

Також Циганик розповів про інтерес до Довбика з боку Шахтаря, повідомивши, що розмови про перехід були до підписання Лассіни Траоре.

Нагадаємо, Олімпіакос та Базель цікавляться Сватком.