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Дніпро-1 назвало Динамо ціну за Довбика, - журналіст

Сьогодні 16:52 662 0
Дніпряни хочуть отримати близько 12-15 млн євро
Дніпро-1 назвало Динамо ціну за Довбика, - журналіст
#Динамо Київ, #Довбик, #СК Дніпро-1, #Динамо

Джерело - Циганик LIVE.

Динамо зацікавлене у підписанні форварда Дніпра-1 Артема Довбика

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

Нападника збірної України у команді хоче бачити Мірча Луческу.

Повідомляється, що вартість Довбика оцінюється Дніпром-1 у 12-15 млн. євро за меншу суму клуб не готовий його продавати.

Якщо трансфер відбудеться, то дніпровський клуб отримає 50% від суми, а інші 50% - підуть данському Мідтьюлланду, з якого перейшов українець у Дніпро-1.

Також Циганик розповів про інтерес до Довбика з боку Шахтаря, повідомивши, що розмови про перехід були до підписання Лассіни Траоре.

Нагадаємо, Олімпіакос та Базель цікавляться Сватком.

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