Спеція та Емполі не визначили сильнішого

Джерело - Чемпіон.

У рамках 18 туру італійської Серії А відублося чотири матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А

18 тур, 19 грудня

Фіорентина - Сассуоло 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 32 Скамакка, 0:2 - 37 Фраттезі, 1:2 - 52 Влахович, 2:2 - 61 Торрейра

Спеція - Емполі 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 50 автогол Маркіцца, 1:1 - 71 автогол Ніколау

Сампдорія - Венеція (1:1)

Голи: 1:0 - 1 Габб'ядіні, 1:1 - 87 Анрі

Торіно - Верона 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 26 Побега

Сьогодні, 19 грудня, в італійській Серії А відбудеться ще один матч:

21:45. Мілан - Наполі

Нагадаємо, Рома розгромила Аталанту з Маліновським у 18 турі Серії А.