Торрейра забив гол та зробив результативну передачу

Джерело - Чемпіон.

У 18-му турі італійської Серії А Фіорентина вдома зіграла внічию з Сассуоло.

Матч завершився з рахунком 2:2. Після першого тайму Сасуоло вело у рахунку 2:0. Фіорентина після перерви змогла відіграти два голи. Відзначимо, Фіорентина з 68-ої хвилини грала у меншості.

Чемпіонат Італії - Серія А

18 тур, 19 грудня

Фіорентина - Сассуоло 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 32 Скамакка, 0:2 - 37 Фраттезі, 1:2 - 52 Влахович, 2:2 - 61 Торрейра

Сьогодні, 19 грудня, в італійській Серії А відбудеться ще чотири матчі:

16:00. Спеція - Емполі

19:00. Сампдорія - Венеція

19:00. Торіно - Верона

21:45. Мілан - Наполі

Нагадаємо, Рома розгромила Аталанту з Маліновським у 18 турі Серії А.