Динамо визначило майбутнє орендованих Чорноморцем гравців

Джерело - Чемпіон.
Чорноморець відмовиться від орендованих гравців Динамо.
Про це повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside.
Новим клубом для низки футболістів стане клуб Полісся з Житомира.
Нагадаємо, Григорчук очолить Чорноморець.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Чорноморець відмовиться від орендованих гравців Динамо.
Про це повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside.
Новим клубом для низки футболістів стане клуб Полісся з Житомира.
Нагадаємо, Григорчук очолить Чорноморець.