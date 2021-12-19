Джерело - Чемпіон.
Чилійський півзахисник Інтера Артуро Відаль може перейти в Тоттенгем Антоніо Конте.
Про це повідомляє La Tercera.
Гравець незадоволений своєю роллю в міланському клубі, тому що в поточному сезоні він жодного разу не вийшов на поле з перших хвилин.
Зазначається, що у підписанні гравця серйозно зацікавлений наставник шпор Антоніо Конте, з яким Артуро працював разом багато років. Тренер уже зв'язався з чилійцем, щоб дізнатися про його плани.
Окрім цього, у послугах 34-річного футболіста зацікавлений Фламенго. Клуб готовий запропонувати йому контракт із високою зарплатою, щоб той наважився на переїзд до Бразилії.
Нагадаємо, Артуро Відаль став жертвою грабіжників.