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Відаль може перейти до Тоттенгема

Сьогодні 10:41 165 0
Артуро має хороший варіант продовження кар'єри
Відаль може перейти до Тоттенгема
Фото Getty Images
#Відаль, #Інтер, #тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Чилійський півзахисник Інтера Артуро Відаль може перейти в Тоттенгем Антоніо Конте. 

Про це повідомляє La Tercera.

Гравець незадоволений своєю роллю в міланському клубі, тому що в поточному сезоні він жодного разу не вийшов на поле з перших хвилин.

Зазначається, що у підписанні гравця серйозно зацікавлений наставник шпор Антоніо Конте, з яким Артуро працював разом багато років. Тренер уже зв'язався з чилійцем, щоб дізнатися про його плани.

Окрім цього, у послугах 34-річного футболіста зацікавлений Фламенго. Клуб готовий запропонувати йому контракт із високою зарплатою, щоб той наважився на переїзд до Бразилії.

Нагадаємо, Артуро Відаль став жертвою грабіжників.

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