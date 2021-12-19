Артуро має хороший варіант продовження кар'єри

Джерело - Чемпіон.

Чилійський півзахисник Інтера Артуро Відаль може перейти в Тоттенгем Антоніо Конте.

Про це повідомляє La Tercera.

Гравець незадоволений своєю роллю в міланському клубі, тому що в поточному сезоні він жодного разу не вийшов на поле з перших хвилин.

Зазначається, що у підписанні гравця серйозно зацікавлений наставник шпор Антоніо Конте, з яким Артуро працював разом багато років. Тренер уже зв'язався з чилійцем, щоб дізнатися про його плани.

Окрім цього, у послугах 34-річного футболіста зацікавлений Фламенго. Клуб готовий запропонувати йому контракт із високою зарплатою, щоб той наважився на переїзд до Бразилії.

Нагадаємо, Артуро Відаль став жертвою грабіжників.