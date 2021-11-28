Зірку Інтера пограбували під час матчу

У Артуро Відаля викрали золото, коштовності та позашляховик

Джерело - La Provincia.

Півзахисник міланського Інтера Артуро Відаль став жертвою грабіжників.

Про це повідомляє італійське видання La Provincia.

За його інформацією, віллу чилійського футболіста було пограбовано 7 листопада - під час дербі між Міланом та "Інтером", однак відомо про це стало лише зараз.

Зазначається, що зловмисники вкрали у Відаля золото, коштовності, а також чорний позашляховик Mercedes Brabus Amg G700 вартістю 400 тисяч євро.

Відомо, що автомобілі є однією з пристрастей чилійця. Так, на подвір'ї Відаль тримає Ferrari 448 Spider, Brabus Amg G700, Volvo XC90, а також Panda 4x4.

Нагадаємо, у жовтні будинок нападника Ювентуса і збірної Аргентини Пауло Дибали пограбували невідомі.