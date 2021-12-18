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Хаві виділив проблему Барселони

Сьогодні 15:41 153 0
Хаві прокоментував гру Барселони
Хаві виділив проблему Барселони
Фото - gettyimages
#Барселона

Джерело - sportarena.com.

Деякі гравці Барселони не розуміють позиційну гру.

Про це розповів головний тренер Барселони Хаві Ернандес.

"Ситуація складається складніше, ніж ми очікували, але ми не зупиняємось. Нам потрібно зберігати позитивний настрій та показувати, що команда стає сильнішою і ми на правильному шляху. У деяких аспектах ми стали сильнішими, але результати нам поки що не супроводжують.

Поки що є недолік розуміння футболу, в який ми хочемо грати. Деякі гравці не розуміють позиційну гру, що дивує у випадку із футболістами Барселони.

Я працюю тренером лише місяць і маю покращувати тих гравців, які у мене є, але деякі речі нам доведеться змінити. Очевидно, що ми маємо посилити склад, особливо у нападі", - відзначив Хаві.

Нагадаємо, Кавані перейде у Барселону.

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