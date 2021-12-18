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Кавані перейде у Барселону

Сьогодні 13:25 190 0
Едінсон Кавані у січні змінить клуб
Кавані перейде у Барселону
Фото - gettyimages
#Барселона

Джерело - sport.ua.

Форвард Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані дав згоду на перехід до Барселони.

Про це повідомляє Marca.

Перехід відбудеться у січні 2022 року.

Для Барселони Кавані стане заміною Серхіо Агуеро, який завершив кар'єру через проблеми із серцем. 34-річний уругвайський форвард підпише контракт до кінця сезону.

Манчестер Юнайтед погодився відпустити нападника безплатно, щоб розвантажити свою зарплатну відомість.

Кавані у цьому сезоні АПЛ зіграв 5 матчів і забив один гол. 

Раніше, Хаві визначився з пріоритетними трансферами в Барселоні.

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