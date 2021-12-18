Максимов: За Різника пропонували добрі гроші

Голкіпер Ворскли Дмитро Різник хоче грати у європейському клубі.

Про це розповів головний тренер полтавського клубу Юрій Максимов.

"Я з ним розмовляв, він за кордон дуже хоче. Але є ще контракт. Думаю, доб'є і... Хай там як, команда йому подякує – у довгий шлях та щастя побажаємо.

Півроку тому пропонували хороші гроші – мені дзвонив Палкін, питав. У нас є президент, який вирішує, що ми туди не ліземо. Просто не хочеться, щоб футболіст ішов безплатно, якщо є пропозиції, – сказав Максимов.