Джерело - Чемпіон.

Голкіпер полтавської Ворскли Дмитро Різник відбив пенальті у матчі 17 туру УПЛ проти львівського Руха. На 38-й хвилині воротар полтавців не дозволив себе пробити з "точки" Юрію Климчуку.

Таким чином в активі Різника вже 7 відбитих пенальті з 17 (41,2%) із яких 5 поспіль у чемпіонаті УПЛ 2021/22. Раніше він відбив пенальті від Алваро (Львів), Михайла Сергійчука (Верес), Юрія Батюшина (Металіст 1925), двічі від В'ячеслава Чурка (Колос) та Артема Довбика (Дніпро-1). Цікаво, що всі свої пенальті 22-річний голкіпер збірної України парирував у 2021 році.

Таким чином Різник установив історичний рекорд в чемпіонатах України - 5 відбитих пенальті поспіль.

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