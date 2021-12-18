Родрігес може повернутися у Динамо

Жерсон Родрігес може достроково повернутися з оренди

Вінгер Труа Жерсон Родрігес, права на якого належать Динамо, вже взимку може знову повернутись до Києва.

Про це повідомляє Le Quotidien.

Жерсон потрапив у немилість тренера Труа Лорана Батлеса та пропустив останні 4 матчі команди, не потрапивши навіть до заявки.

Наставник начебто незадоволений як виступами Родрігеса, так і його способом життя. Через це клуб вже розглядає можливість повернути Жерсона в Динамо.

Родрігес провів 12 матчів за Труа у поточному сезоні, у яких забив 1 гол. Права на гравця належать Динамо.

Раніше повідомлялося, що Динамо готове попрощатися з трьома лідерами команди.