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УПЛ. Львів вирвав нічию у Ворскли у 18 турі

Вчора 21:27 172 0
Матч завершився внічию
УПЛ. Львів вирвав нічию у Ворскли у 18 турі
#УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У рамках 18 туру української Прем'єр-ліги ФК Львів вдома зіграв внічию з Ворсклою.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

18 тур, 11 грудня

ФК Львів - Ворскла 1:1 (0:0)

Голи :0:1 - 65 Коджові, 1:1 - 74 Ременяк

ФК Львів: Ільющенков - Романчук, Лека, Брікнер (Ременяк, 69) - Грисьо (Семенів, 77), Політило, Довгий, Якимець - Зозуля, Нич (Шина, 77), Ернест (Бусько, 85).

Ворскла: Ткаченко - Пердута (Павлюк, 8, Амількар, 39), Чеснаков, Яворський, Якубу - Кушніренко, Челядин (Хрипчук, 87) - Пешич, О. Тілль, Кане - Рангел

Попередження: Грисьо, 9, Брікнер, 45+2, Довгий, 66, Політило, 85 - Павлюк, 37.

Раніше, Шахтар здобув вольову перемогу над Олександрією.

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