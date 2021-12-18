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ФК Львів попрощався з двома гравцями

Сьогодні 14:27 124 0
У ФК Львів кадрова чистка
ФК Львів попрощався з двома гравцями
#ФК Львів

Джерело - lvivfc.com.

Владислав Хамелюка та Станіслав Сорокін покинули ФК Львів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Хамелюка приєднався до клубу у липні поточного року. За цей час встиг провести 2 матчі у футболці "синьо-золотих левів". Контракт розірвали за спільною згодою сторін.

Сорокін, своєю чергою, став гравцем Львова у вересні цього року. В офіційних матчах у складі "містян" з’являвся на полі тричі. У виконавця добігла завершення орендна угода з львів‘янами і він повернувся до ковалівського Колоса.

Раніше, Львів вирвав нічию у Ворскли у 18 турі.

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