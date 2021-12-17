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Бенітес відреагував на трансфер Миколенка в Евертон

Сьогодні 12:37 326 0
Рафаель Бенітес прокоментував трансфер Віталія Миколенка
Бенітес відреагував на трансфер Миколенка в Евертон
Фото - gettyimages
#Віталій Миколенко

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Евертона Рафаель Бенітес вперше висловився про прийдешнє підписання захисника Динамо Віталія Миколенка.

Про це розповів іспанський спеціаліст після нічиєї з Челсі у 17 турі АПЛ.

 Луческу: Миколенко відправився в Евертон

"Зараз не можу сказати багато про це, бо був сфокусований на матчі з Челсі. Наразі потрібно насолодитися цим результатом. У нас буде достатньо часу, щоб поговорити про трансфери", – відзначив Бенітес.

Нагадаємо, Динамо вимагатиме від Евертона за Миколенка 20 млн фунтів.

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