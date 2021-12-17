Бенітес відреагував на трансфер Миколенка в Евертон

Головний тренер Евертона Рафаель Бенітес вперше висловився про прийдешнє підписання захисника Динамо Віталія Миколенка.

Про це розповів іспанський спеціаліст після нічиєї з Челсі у 17 турі АПЛ.

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"Зараз не можу сказати багато про це, бо був сфокусований на матчі з Челсі. Наразі потрібно насолодитися цим результатом. У нас буде достатньо часу, щоб поговорити про трансфери", – відзначив Бенітес.