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Динамо вимагатиме від Евертона за Миколенка 20 млн фунтів

Сьогодні 22:40 228 0
Трансфер буде проходити на виплат
Динамо вимагатиме від Евертона за Миколенка 20 млн фунтів
#Динамо Київ, #Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - Liverpool Echo.

Захисник Динамо Віталій Миколенко кілька місяців перебуває у списку трансферів Евертона

Про це повідомляє Liverpool Echo.

Іриски оцінили 22-річного футболіста як одного з провідних молодих лівих захисників Європи.

Динамо запросить за трансфер близько 20 млн фунтів (23,5 млн євро). Кияни не збираються віддавати його в оренду.

Також трансфер уможливлює оплату за нього на виплат – протягом усього контракту, який підпише українець.

  Луческу: Миколенко відправився в Евертон

Якщо Евертон оформить перехід Миколенка – це ще більше поставить під сумнів майбутнє у клубі лівого захисника Люки Діня, який має конфлікт з Бенітесом.

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