Трансфер буде проходити на виплат

Джерело - Liverpool Echo.

Захисник Динамо Віталій Миколенко кілька місяців перебуває у списку трансферів Евертона

Про це повідомляє Liverpool Echo.

Іриски оцінили 22-річного футболіста як одного з провідних молодих лівих захисників Європи.

Динамо запросить за трансфер близько 20 млн фунтів (23,5 млн євро). Кияни не збираються віддавати його в оренду.

Також трансфер уможливлює оплату за нього на виплат – протягом усього контракту, який підпише українець.

Луческу: Миколенко відправився в Евертон

Якщо Евертон оформить перехід Миколенка – це ще більше поставить під сумнів майбутнє у клубі лівого захисника Люки Діня, який має конфлікт з Бенітесом.