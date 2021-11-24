Шахтар і Динамо повторили ганебний рекорд українських клубів у групі Ліги чемпіонів

Подібне траплялося лише одного разу - 14 років тому

Уперше за 14 років обидві українські команди фінішують на четвертому місці в Лізі чемпіонів.

Динамо та Шахтар не перемогли у своїх матчах. Кияни поступилися вдома Баварії (1:2), а Гірники - Інтеру (0:2), чим гарантували собі останнє місце у групи та повторили власний ганебний рекорд у Лізі чемпіонів.

Динамо та Шахтар вдруге не матимуть разом єврокубкову весну за підсумками групового етапу Ліги чемпіонів. До цього подібне траплялося лише одного разу - 14 років тому.

У сезоні 2007/08 Шахтар та Динамо також залишилися без єврокубкової весни. Причому "Гірники" її втратили в останньому турі, програвши "Бенфіці" в Донецьку - кияни ж закінчили виступи в групі, не набравши жодного очка.