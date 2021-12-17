Клопп встановив рекорд Ліверпуля

Ліверпуль у матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги обіграв на своєму полі Ньюкасл.

Про це повідомляє The Times.

Ця перемога стала для головного тренера мерсисайдців Юргена Клоппа 150-ю в рамках найвищого англійського дивізіону.

Німецький фахівець найшвидше в історії клубу досяг цієї позначки. Для цього йому знадобилося 237 матчів.

За цим показником він перевершив досягнення Кенні Далгліша 2011 року, який здобув 150 перемогу у 249-му поєдинку.

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