Ліверпуль - Ньюкасл 3:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У рамках 17 туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль вдома обіграв Ньюкасл.
Чемпіонат Англії - АПЛ
17 тур, 16 грудня
Ліверпуль - Ньюкасл 3:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 7 Шелві, 1:1 - 21 Жота, 2:1 - 25 Салах, 3:1 - 87 Александер-Арнольд
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Джерело - Чемпіон.
У рамках 17 туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль вдома обіграв Ньюкасл.
Чемпіонат Англії - АПЛ
17 тур, 16 грудня
Ліверпуль - Ньюкасл 3:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 7 Шелві, 1:1 - 21 Жота, 2:1 - 25 Салах, 3:1 - 87 Александер-Арнольд