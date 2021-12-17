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Ліверпуль - Ньюкасл 3:1. Огляд матчу

Сьогодні 08:55 44 0
Огляд матчу Ліверпуль - Ньюкасл
Ліверпуль - Ньюкасл 3:1. Огляд матчу
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У рамках 17 туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль вдома обіграв Ньюкасл.

Чемпіонат Англії - АПЛ

17 тур, 16 грудня

Ліверпуль - Ньюкасл 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 7 Шелві, 1:1 - 21 Жота, 2:1 - 25 Салах, 3:1 - 87 Александер-Арнольд

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