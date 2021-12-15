Іриски заплатять за нього Динамо 23 мільйони євро

Захисник Динамо Віталій Миколенко незабаром буде оголошений як футболіст Евертона.

Про це повідомляє Playsport.ro.

22-річний українець уже підписав контракт із клубом із Ліверпуля, а іриски заплатять за нього Динамо 23 мільйони євро.

Раніше інтерес до Миколенка приписували Дженоа Андрія Шевченка, однак сам тренер спростував цю інформацію, адже у клубі немає вільних слотів для покупки футболістів не з ЄС.

Віталій у нинішньому сезоні провів 21 матч за Динамо у всіх турнірах, зробивши три результативні передачі. На його рахунку також 21 матч за збірну України.

Раніше, Руні може очолити Евертон.