Матч Реал - Кадіс не перенесуть, попри 6 випадків коронавірусу

Джерело - Чемпіон.
Ла-Ліга не планує переносити матч 18-го туру між мадридським Реалом та Кадісом.
Про це повідомляє AS.
Незважаючи на 7 випадків зараження коронавірусом у клубі (захворіли 6 гравців та тренер Давіде Анчелотті), гра відбудеться відповідно до розкладу.
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За правилами, введеними на час пандемії COVID-19, для проведення матчів у складі має бути щонайменше 5 гравців першої команди. Склад можна поповнити за рахунок футболістів із молодіжної команди.
Матч Реал - Кадіс запланований на неділю, 19 грудня.
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