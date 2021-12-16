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Матч Реал - Кадіс не перенесуть, попри 6 випадків коронавірусу

Сьогодні 19:09 52 0
У складі "вершкових" - спалах ковіду
Матч Реал - Кадіс не перенесуть, попри 6 випадків коронавірусу
#Кадіс, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Ла-Ліга не планує переносити матч 18-го туру між мадридським Реалом та Кадісом.

Про це повідомляє AS.

Незважаючи на 7 випадків зараження коронавірусом у клубі (захворіли 6 гравців та тренер Давіде Анчелотті), гра відбудеться відповідно до розкладу.

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За правилами, введеними на час пандемії COVID-19, для проведення матчів у складі має бути щонайменше 5 гравців першої команди. Склад можна поповнити за рахунок футболістів із молодіжної команди.

Матч Реал - Кадіс запланований на неділю, 19 грудня.

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