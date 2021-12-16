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УЄФА планує виділити 7 млрд євро клубам через побоювання щодо COVID-19

Сьогодні 18:24 184 0
Гроші візьмуть у американського Citibank
УЄФА планує виділити 7 млрд євро клубам через побоювання щодо COVID-19
#УЄФА

Джерело - Financial Times.

УЄФА залучила американський банк Citibank для реалізації пакету фінансування європейських клубів на суму 7 млрд євро.

Про це повідомляє Financial Times.

Плани щодо додаткового фінансування європейського футболу виникли на тлі побоювань щодо впливу омікрон-штаму коронавірусу на футбол.

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УЄФА планує розподілити кошти між клубами у вигляді фонду допомоги командам, його остаточну структуру ще не визначено. Спочатку його розмір може становити 2 млрд євро з подальшим розширенням до 6-7 млрд.

Зазначається, що угоду буде оформлено у вигляді кредиту, який буде забезпечено правами УЄФА на трансляцію єврокубків.

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