Гроші візьмуть у американського Citibank

Джерело - Financial Times.

УЄФА залучила американський банк Citibank для реалізації пакету фінансування європейських клубів на суму 7 млрд євро.

Про це повідомляє Financial Times.

Плани щодо додаткового фінансування європейського футболу виникли на тлі побоювань щодо впливу омікрон-штаму коронавірусу на футбол.

УЄФА планує розподілити кошти між клубами у вигляді фонду допомоги командам, його остаточну структуру ще не визначено. Спочатку його розмір може становити 2 млрд євро з подальшим розширенням до 6-7 млрд.

Зазначається, що угоду буде оформлено у вигляді кредиту, який буде забезпечено правами УЄФА на трансляцію єврокубків.