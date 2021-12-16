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Локомотив підтвердив інтерес до оборонця Шахтаря

Сьогодні 15:41 135 0
Марк Рене Мампассі може перейти у РПЛ
Локомотив підтвердив інтерес до оборонця Шахтаря
#Шахтар

Джерело - championat.com.

Центральний оборонець Шахтаря Марк Рене Мампассі, який виступає на правах оренди за Маріуполь, може продовжити кар'єру в Росії.

Про це заявив керівник зі спорту і розвитку Локомотива Ларс Корнетка.

"Немає змісту коментувати майбутні трансфери. Я сам навчався журналістиці, у мене до вас велика повага. Але ви знаєте, що футбольний ринок дуже гарячий та жорсткий. Це не похід у супермаркет, де ти бачиш гравців на поличках та кидаєш у кошик.

Однак Мампассі – дуже цікавий для нас гравець, який повністю підходить під наш стиль та ігрову філософію", – відзначив Корнетка.

Раніше, Марлос пояснив відхід з Шахтаря.

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