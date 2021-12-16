Монзуль працюватиме на матчі Ліги чемпіонів

Джерело - football24.ua.
Українська бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль призначена на поєдинок жіночої Ліги чемпіонів між Вольфсбургом і Челсі.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
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Допомагати 40-річній харків'янці на бокових лініях будуть Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Четвертий арбітр – Анастасія Романюк.
Матч 6-го туру ЛЧ серед жінок Вольфсбург – Челсі відбудеться сьогодні, 16 грудня. Початок – о 22:00 за Києвом.
Нагадаємо, Монзуль отримає державну нагороду.