Монзуль працюватиме на матчі Ліги чемпіонів

Матч розпочнетсья о 22:00

Українська бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль призначена на поєдинок жіночої Ліги чемпіонів між Вольфсбургом і Челсі.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

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Допомагати 40-річній харків'янці на бокових лініях будуть Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Четвертий арбітр – Анастасія Романюк.

Матч 6-го туру ЛЧ серед жінок Вольфсбург – Челсі відбудеться сьогодні, 16 грудня. Початок – о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, Монзуль отримає державну нагороду.