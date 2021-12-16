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Монзуль працюватиме на матчі Ліги чемпіонів

Сьогодні 12:12 164 0
Матч розпочнетсья о 22:00
Монзуль працюватиме на матчі Ліги чемпіонів
#Монзуль

Джерело - football24.ua.

Українська бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль призначена на поєдинок жіночої Ліги чемпіонів між Вольфсбургом і Челсі.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

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Допомагати 40-річній харків'янці на бокових лініях будуть Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Четвертий арбітр – Анастасія Романюк.

Матч 6-го туру ЛЧ серед жінок Вольфсбург – Челсі відбудеться сьогодні, 16 грудня. Початок – о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, Монзуль отримає державну нагороду.

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