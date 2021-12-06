Монзуль - у ТОП-5 найкращих футбольних арбітринь 2021 року

Дерев'янченко сенсаційно програв Адамесу
Сьогодні 06:04 3047
УПЛ. Дніпро-1 - Чорноморець: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 19:29 874
Скрипник: Геллер образився через моє бажання перейти до СК Дніпро-1
Сьогодні 18:51 249
Українські рапіристки перемоги росіянок у фіналі юніорського Кубка світу
Сьогодні 16:55 280
У СБУ відреагували на затримання Мілевського
Сьогодні 16:41 2126
Вацко: Мудрик - гравець збірної України
Сьогодні 16:12 403
Ломаченко - Коммі: матч-центр
Сьогодні 14:08 15302
Визначився розклад матчів збірної України на ЄвроБаскет-2022
Сьогодні 13:58 317
Канело, Джокович та Ферстаппен - претенденти на звання спортсмен року
Сьогодні 13:33 222
Ліга чемпіонів. Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:55 3860
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Пробіжки берегом Тихого океану: Ломаченко готується до бою із Коммі
Пробіжки берегом Тихого океану: Ломаченко готується до бою із Коммі Віктор Слюсаренко
Сьогодні 20:06 40
Місія нездійсненна: Ярмоленко не зміг сфотографуватися вдвох із дружиною
Місія нездійсненна: Ярмоленко не зміг сфотографуватися вдвох із дружиною Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:50 787
“Грай яскраво та вражай суперників”: FAVBET та Динамо продовжують запалювати
“Грай яскраво та вражай суперників”: FAVBET та Динамо продовжують запалювати Дмитро Копій
Сьогодні 13:31 160
Я так люблю це місце: Українка з UFC загоряє на пляжі у Флориді
Я так люблю це місце: Українка з UFC загоряє на пляжі у Флориді Віктор Слюсаренко
Сьогодні 13:13 325
Редкач на боксі зустрівся з Камбососом
Редкач на боксі зустрівся з Камбососом Віктор Слюсаренко
Сьогодні 12:06 287
У мережі з'явилося відео затримання Мілевського та Панкова нібито силовиками СБУ
У мережі з'явилося відео затримання Мілевського та Панкова нібито силовиками СБУ Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:03 14060
Мерлені шокувала глядачів на шоу талантів
Мерлені шокувала глядачів на шоу талантів Віктор Слюсаренко
Сьогодні 10:34 433
Дерев'янченко: Дякую всім за підтримку
Дерев'янченко: Дякую всім за підтримку Віктор Слюсаренко
Сьогодні 08:50 449
Ювентус забив Дженоа прямим ударом з кутового
Ювентус забив Дженоа прямим ударом з кутового Андрій Твердохліб
Вчора 22:13 3858 1
Разом до перемоги: тисячі фанатів Мальме вибігли на поле після фінального свистка
Разом до перемоги: тисячі фанатів Мальме вибігли на поле після фінального свистка Андрій Твердохліб
Вчора 21:56 524
Хргович - Ахматович: відео нокауту
Хргович - Ахматович: відео нокауту Андрій Твердохліб
Вчора 06:08 1495
Маліновський фірмовою "гарматою" забив у ворота Наполі
Маліновський фірмовою "гарматою" забив у ворота Наполі Андрій Твердохліб
04.12.2021 22:10 2695 1
Чалханоглу забив гол прямим ударом із кутового поміж ніг голкіперу
Чалханоглу забив гол прямим ударом із кутового поміж ніг голкіперу Андрій Твердохліб
04.12.2021 20:54 1558
Циганков забив пенальті, однак Монзуль відмінила взяття воріт через порушення правил
Циганков забив пенальті, однак Монзуль відмінила взяття воріт через порушення правил Андрій Твердохліб
04.12.2021 19:50 3726
Дубль Вербича приніс Динамо перемогу над Вересом, півзахисник не забивав більше року
Дубль Вербича приніс Динамо перемогу над Вересом, півзахисник не забивав більше року Андрій Твердохліб
04.12.2021 19:34 421
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:11 Футбол Де Дзербі: Матч проти Шерифа дуже важливий 40
20:06 Блог Пробіжки берегом Тихого океану: Ломаченко готується до бою із Коммі 58
19:59 Футбол Коваленко: Чи можу я перейти до Дженоа? Все може бути 137
19:55 Футбол Петраков викличе двох абсолютних дебютантів у збірну України 569
19:41 Футбол Монзуль - у ТОП-5 найкращих футбольних арбітринь 2021 року 214
19:29 Пряма трансляція УПЛ. Дніпро-1 - Чорноморець: онлайн-трансляція. LIVE 874
19:28 Футбол Коваленко: Перший матч у Спеції? У мене давно такого мандражу не було 145
19:23 Теніс Сачко з перемоги стартував на турнірі в Італії 121
19:10 Футбол Зінченко: У Манчестер Сіті зібрані найкращі гравці світу 240
19:00 Пряма трансляція УПЛ. Колос - Минай: онлайн-трансляція. LIVE 118
18:56 Футбол Дніпро-1 - Чорноморець: Стартові склади команд 311
18:51 Футбол Скрипник: Геллер образився через моє бажання перейти до СК Дніпро-1 249
18:45 Пряма трансляція УПЛ. Динамо - Зоря: онлайн-трансляція. LIVE 809
18:44 Футбол Динамо назвало заявку на матч проти Бенфіки 233
18:30 Пряма трансляція УПЛ. Чорноморець - Металіст 1925: онлайн-трансляція. LIVE 145
18:24 Футбол Динамо не може вилетіти до Португалії 343
18:15 Пряма трансляція УПЛ. Львів - Ворскла: онлайн-трансляція. LIVE 254
18:10 Футбол Гармаш - найкращий гравець Динамо у листопаді 209
18:00 Пряма трансляція УПЛ. Верес - Рух: онлайн-трансляція. LIVE 255
17:59 Футбол Рабйо зацікавив Арсенал та Ньюкасл 163
17:45 Пряма трансляція УПЛ. Олександрія - Шахтар: онлайн-трансляція. LIVE 627
17:43 Футбол Агент Мілевського відреагував на затримання футболіста 949
17:30 Пряма трансляція УПЛ. Інгулець - Десна: онлайн-трансляція. LIVE 224
17:28 Футбол Матч з Інгульцем став ювілейним для Скрипника на чолі Зорі 171
17:16 Футбол Бензема може пропустити дербі з Атлетіко 208

Монзуль - у ТОП-5 найкращих футбольних арбітринь 2021 року

Сьогодні 19:41 214 0
Українка одна з найкращих арбітрів світу
Монзуль - у ТОП-5 найкращих футбольних арбітринь 2021 року
#Монзуль

Джерело - ukrinform.ua.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) назвала найкращих арбітринь 2021 року.

Про це повідомляє офіційний сайт IFFHS.

Українка Катерина Монзуль з 20-ма балами посіла у цьому списку 4-те місце.

Виграла голосування третій рік поспіль француженка Стефані Фраппар, яка набрала 155 балів.

Другою стала Анастасія Пустовойтова (Росія, 60 балів), трійку замкнула швейцарка Естер Штаублі (25). П'яте місце - у Едіни Алвеш Батішти з Бразилії (15).

Нагадаємо, Монзуль отримає державну нагороду.

Коментарі ()