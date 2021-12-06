Монзуль - у ТОП-5 найкращих футбольних арбітринь 2021 року

Українка одна з найкращих арбітрів світу

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) назвала найкращих арбітринь 2021 року.

Про це повідомляє офіційний сайт IFFHS.

Українка Катерина Монзуль з 20-ма балами посіла у цьому списку 4-те місце.

Виграла голосування третій рік поспіль француженка Стефані Фраппар, яка набрала 155 балів.

Другою стала Анастасія Пустовойтова (Росія, 60 балів), трійку замкнула швейцарка Естер Штаублі (25). П'яте місце - у Едіни Алвеш Батішти з Бразилії (15).

Нагадаємо, Монзуль отримає державну нагороду.