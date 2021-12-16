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Голанд може перейти у Барселону за однієї умови

Сьогодні 11:55 206 0
Голанд може змінити клуб
Голанд може перейти у Барселону за однієї умови
Фото - gettyimages
#Голанд

Джерело - football24.ua.

Нападник Боруссії Дортмунд Ерлінг Голанд не проти спробувати свої сили у Барселоні.

Про це повідомляє Sport.es.

Барселона не відмовляється від варіанту з підписанням Голанда наступного літа. Норвежець також не проти перебратись до "блаугранас", оскільки переконаний, що буде головною зіркою команди.

Втім, трансфер може відбутись лише за однієї умови, якщо Барселона отримає путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Раніше, Голанд побив клубний рекорд результативності Боруссії.

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