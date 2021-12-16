Голанд побив клубний рекорд результативності Боруссії

Дортмундська Боруссія в рамках 16 туру німецької Бундесліги здобула на своєму полі розгромну перемогу над Гройтер Фюртом з рахунком 3:0.

Про це повідомляє OptaFranz.

Рахунок у поєдинку на 33-й хвилині відкрив нападник господарів Ерлінг Голанд, реалізувавши пенальті, а під кінець зустрічі він подвоїв перевагу своєї команди.

Ці голи стали для 21-річного форварда 29-го та 30-го в рамках Бундесліги у 2021 році, що є клубним рекордом. Раніше досягнення ділили Лотар Еммеріх (1966) та П'єр-Емерік Обамеянг (2015), які забили по 29 м'ячів на рік.

Цього сезону Холанд провів у складі Боруссії Дортмунд у всіх турнірах 15 матчів, у яких забив 19 м'ячів.