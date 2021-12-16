Санчес може повернутися у Барселону

Нападник збірної Чилі та Інтера Алексіс Санчес може продовжити кар'єру у Барселоні.

Про це повідомляє As.

"Синьо-гранатові" розглянуть варіант із підписанням чилійця, якщо їм не вдасться придбати Феррана Торреса з Манчестер Сіті.

Іспанський клуб веде переговори з Ман Сіті, проте поки що сторони не можуть домовитися про суму трансферу. Якщо угода не відбудеться, Барселона займеться пошуком альтернативи, якою і є підписання Санчеса.

Цього сезону Санчес провів десять матчів у чемпіонаті Італії, в яких забив один гол.

Нагадаємо, Агуеро завершив кар'єру футболіста.