Агуеро завершив кар'єру футболіста

Джерело - Чемпіон.
Нападник Барселони Серхіо Агуеро завершив професійну кар'єру у 33 роки.
Про це розповів сам футболіст на пресконференції.
Аргентинець ухвалив таке рішення через проблеми із серцем.
"Я завжди мріяв грати в футбол, з 5 років. Зараз я вирішив припинити грати в футбол. Це дуже складний момент, але це для мого здоров'я. Я хочу сказати всім, що я зробив усе можливе", - розповів Агуеро.
Нагадаємо, нападника було замінено в першому таймі матчу 12-го туру Ла-Ліги з Алавесом (1:1) через тахікардію. Вона була невеликою, аргентинця прибрали з поля як запобіжний захід. Після матчу повідомлялося, що Агуеро добре почувається. Пізніше стало відомо, що форвард вибув з ладу щонайменше на три місяці через проблеми із серцем.
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