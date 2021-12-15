Агуеро завершив кар'єру футболіста

Гравець завершив професійну кар'єру

Джерело - Чемпіон.

Нападник Барселони Серхіо Агуеро завершив професійну кар'єру у 33 роки.

Про це розповів сам футболіст на пресконференції.

Аргентинець ухвалив таке рішення через проблеми із серцем.

"Я завжди мріяв грати в футбол, з 5 років. Зараз я вирішив припинити грати в футбол. Це дуже складний момент, але це для мого здоров'я. Я хочу сказати всім, що я зробив усе можливе", - розповів Агуеро.

Нагадаємо, нападника було замінено в першому таймі матчу 12-го туру Ла-Ліги з Алавесом (1:1) через тахікардію. Вона була невеликою, аргентинця прибрали з поля як запобіжний захід. Після матчу повідомлялося, що Агуеро добре почувається. Пізніше стало відомо, що форвард вибув з ладу щонайменше на три місяці через проблеми із серцем.

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