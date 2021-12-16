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Жеребкування Ліги націй: Як це було

Сьогодні 19:49 5561 0
Жеребкування Ліги націй: Як це було
#Ліга націй УЄФА

Джерело - Чемпіон.

На цьому жеребкування завершено! Збірна України дізналася своїх суперників по розіграшу Ліги націй 2022/2023.

Дивізіон A

Група 1                               Група 2

1. Франція                         1. Іспанія

2. Данія                              2. Португалія

3. Хорватія                        3. Швейцарія

4. Австрія                           4. Чехія

Група 3                                 Група 4

1. Італія                              1. Бельгія

2. Німеччина                      2. Нідерланди

3. Англія                             3. Польща

4. Угорщина                       4. Вельс

Тепер час дізнатися як розподіляться команди, які поборються за трофей!

Дивізіон B

Група 1                                  Група 2

1. Україна                             1. Ісландія

2. Шотландія                         2. Росія

3. Ірландія                             3. Ізраїль

4. Вірменія                            4. Албанія

Група 3                                  Група 4

1. Боснія та Герцеговина     1. Швеція

2. Фінляндія                          2. Норвегія

3. Румунія                             3. Сербія

4.Чорногорія                         4. Словенія

Тепер Дивізіон B, де знаходиться збірна Україна, яка знаходиться у першому кошику!

Дивізіон С

Група 1                           Група 2

1. Фарерські острови    1. Кипр/Естонія

2. Литва                         2. Косово

3. Люксембург               3. Греція

4. Туреччина                  4. Північна Ірландії

Група 3                            Група 4

1. Білорусь                      1. Болгарія

2. Словаччина                 2. Північна Македонія

3. Азербайджан              3. Грузія

4. Казахстан/Молдова    4. Гібралтар

Далі ми дізнаємося групи дивізіону C.

Дивізіон D

Група 1                           Група 2

1. Латвія                         1. Сан-Маріно

2. Андорра                     2. Кіпр/Естонія

3. Казахстан/Молдова   3. Мальта

4. Ліхтенштейн

Нам демонструють команди дивізіону D.

Перші 4 тури відбудуться з 2 по 14 червня.

Тепер нам пояснюють процедуру жеребкування.

Робер Пірес та Гаїска Мендьєта допоможуть нам у жеребкуванні сьогодні.

Нагадаємо, минулий розіграш Ліги націй виграла збірна Франції. Україна вилетіла з дивізіону А через скандал зі збірною Швейцарії.

Сьогодні збірна України дізнається своїх суперників по дивізіону B.

Церемонія жеребкування розпочинається!

Жеребкування Ліги націй-2022/23 відбудеться 16 грудня у швейцарському Монтре.

Збірна України потрапила у перший кошик жеребкування дивізіону B Ліги націй УЄФА.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн жеребкування у цій новині.

Ліга націй УЄФА. Дивізіон B. Посів учасників:

Кошик 1: Україна, Швеція, Боснія і Герцеговина, Ісландія
Кошик 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія
Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія
Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія.

Матчі групового етапу відбудуться с 2 червня по 27 вересня 2022 року. Фінал Ліги націй пройде 14-18 червня 2023 року.

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