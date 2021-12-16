Жеребкування Ліги націй: Як це було

Джерело - Чемпіон.

На цьому жеребкування завершено! Збірна України дізналася своїх суперників по розіграшу Ліги націй 2022/2023.

Дивізіон A

Група 1 Група 2

1. Франція 1. Іспанія

2. Данія 2. Португалія

3. Хорватія 3. Швейцарія

4. Австрія 4. Чехія

Група 3 Група 4

1. Італія 1. Бельгія

2. Німеччина 2. Нідерланди

3. Англія 3. Польща

4. Угорщина 4. Вельс

Тепер час дізнатися як розподіляться команди, які поборються за трофей!

Дивізіон B

Група 1 Група 2

1. Україна 1. Ісландія

2. Шотландія 2. Росія

3. Ірландія 3. Ізраїль

4. Вірменія 4. Албанія

Група 3 Група 4

1. Боснія та Герцеговина 1. Швеція

2. Фінляндія 2. Норвегія

3. Румунія 3. Сербія

4.Чорногорія 4. Словенія

Тепер Дивізіон B, де знаходиться збірна Україна, яка знаходиться у першому кошику!

Дивізіон С

Група 1 Група 2

1. Фарерські острови 1. Кипр/Естонія

2. Литва 2. Косово

3. Люксембург 3. Греція

4. Туреччина 4. Північна Ірландії

Група 3 Група 4

1. Білорусь 1. Болгарія

2. Словаччина 2. Північна Македонія

3. Азербайджан 3. Грузія

4. Казахстан/Молдова 4. Гібралтар

Далі ми дізнаємося групи дивізіону C.

Дивізіон D

Група 1 Група 2

1. Латвія 1. Сан-Маріно

2. Андорра 2. Кіпр/Естонія

3. Казахстан/Молдова 3. Мальта

4. Ліхтенштейн

Нам демонструють команди дивізіону D.

Перші 4 тури відбудуться з 2 по 14 червня.

Тепер нам пояснюють процедуру жеребкування.

Робер Пірес та Гаїска Мендьєта допоможуть нам у жеребкуванні сьогодні.

Нагадаємо, минулий розіграш Ліги націй виграла збірна Франції. Україна вилетіла з дивізіону А через скандал зі збірною Швейцарії.

Сьогодні збірна України дізнається своїх суперників по дивізіону B.

Церемонія жеребкування розпочинається!

Жеребкування Ліги націй-2022/23 відбудеться 16 грудня у швейцарському Монтре.

Збірна України потрапила у перший кошик жеребкування дивізіону B Ліги націй УЄФА.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн жеребкування у цій новині.

Ліга націй УЄФА. Дивізіон B. Посів учасників:

Кошик 1: Україна, Швеція, Боснія і Герцеговина, Ісландія

Кошик 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія

Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія

Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія.

Матчі групового етапу відбудуться с 2 червня по 27 вересня 2022 року. Фінал Ліги націй пройде 14-18 червня 2023 року.