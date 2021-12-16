Жеребкування Ліги націй: Як це було

Джерело - Чемпіон.
На цьому жеребкування завершено! Збірна України дізналася своїх суперників по розіграшу Ліги націй 2022/2023.
Дивізіон A
Група 1 Група 2
1. Франція 1. Іспанія
2. Данія 2. Португалія
3. Хорватія 3. Швейцарія
4. Австрія 4. Чехія
Група 3 Група 4
1. Італія 1. Бельгія
2. Німеччина 2. Нідерланди
3. Англія 3. Польща
4. Угорщина 4. Вельс
Тепер час дізнатися як розподіляться команди, які поборються за трофей!
Дивізіон B
Група 1 Група 2
1. Україна 1. Ісландія
2. Шотландія 2. Росія
3. Ірландія 3. Ізраїль
4. Вірменія 4. Албанія
Група 3 Група 4
1. Боснія та Герцеговина 1. Швеція
2. Фінляндія 2. Норвегія
3. Румунія 3. Сербія
4.Чорногорія 4. Словенія
Тепер Дивізіон B, де знаходиться збірна Україна, яка знаходиться у першому кошику!
Дивізіон С
Група 1 Група 2
1. Фарерські острови 1. Кипр/Естонія
2. Литва 2. Косово
3. Люксембург 3. Греція
4. Туреччина 4. Північна Ірландії
Група 3 Група 4
1. Білорусь 1. Болгарія
2. Словаччина 2. Північна Македонія
3. Азербайджан 3. Грузія
4. Казахстан/Молдова 4. Гібралтар
Далі ми дізнаємося групи дивізіону C.
Дивізіон D
Група 1 Група 2
1. Латвія 1. Сан-Маріно
2. Андорра 2. Кіпр/Естонія
3. Казахстан/Молдова 3. Мальта
4. Ліхтенштейн
Нам демонструють команди дивізіону D.
Перші 4 тури відбудуться з 2 по 14 червня.
Тепер нам пояснюють процедуру жеребкування.
Робер Пірес та Гаїска Мендьєта допоможуть нам у жеребкуванні сьогодні.
Нагадаємо, минулий розіграш Ліги націй виграла збірна Франції. Україна вилетіла з дивізіону А через скандал зі збірною Швейцарії.
Сьогодні збірна України дізнається своїх суперників по дивізіону B.
Церемонія жеребкування розпочинається!
Жеребкування Ліги націй-2022/23 відбудеться 16 грудня у швейцарському Монтре.
Збірна України потрапила у перший кошик жеребкування дивізіону B Ліги націй УЄФА.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн жеребкування у цій новині.
Ліга націй УЄФА. Дивізіон B. Посів учасників:
Матчі групового етапу відбудуться с 2 червня по 27 вересня 2022 року. Фінал Ліги націй пройде 14-18 червня 2023 року.