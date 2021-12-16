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Жеребкування Ліги націй: ОНЛАЙН

Сьогодні 19:15 4760 0
Жеребкування Ліги націй: ОНЛАЙН
#Ліга націй УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Тепер нам пояснюють процедуру жеребкування.

Робер Пірес та Гаїска Мендьєта допоможуть нам у жеребкуванні сьогодні.

Нагадаємо, минулий розіграш Ліги націй виграла збірна Франції. Україна вилетіла з дивізіону А через скандал зі збірною Швейцарії.

Сьогодні збірна України дізнається своїх суперників по дивізіону B.

Церемонія жеребкування розпочинається!

Жеребкування Ліги націй-2022/23 відбудеться 16 грудня у швейцарському Монтре.

Збірна України потрапила у перший кошик жеребкування дивізіону B Ліги націй УЄФА.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн жеребкування у цій новині.

Ліга націй УЄФА. Дивізіон B. Посів учасників:

Кошик 1: Україна, Швеція, Боснія і Герцеговина, Ісландія
Кошик 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія
Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія
Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія.

Матчі групового етапу відбудуться с 2 червня по 27 вересня 2022 року. Фінал Ліги націй пройде 14-18 червня 2023 року.

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