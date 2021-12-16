Жеребкування Ліги націй: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
Тепер нам пояснюють процедуру жеребкування.
Робер Пірес та Гаїска Мендьєта допоможуть нам у жеребкуванні сьогодні.
Нагадаємо, минулий розіграш Ліги націй виграла збірна Франції. Україна вилетіла з дивізіону А через скандал зі збірною Швейцарії.
Сьогодні збірна України дізнається своїх суперників по дивізіону B.
Церемонія жеребкування розпочинається!
Жеребкування Ліги націй-2022/23 відбудеться 16 грудня у швейцарському Монтре.
Збірна України потрапила у перший кошик жеребкування дивізіону B Ліги націй УЄФА.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн жеребкування у цій новині.
Ліга націй УЄФА. Дивізіон B. Посів учасників:
Матчі групового етапу відбудуться с 2 червня по 27 вересня 2022 року. Фінал Ліги націй пройде 14-18 червня 2023 року.