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Арсенал переміг Вест Гем Ярмоленка. Результати матчів 17 туру АПЛ

Вчора 23:53 200 0
Українець увесь матч провів на лаві запасних
Арсенал переміг Вест Гем Ярмоленка. Результати матчів 17 туру АПЛ
#АПЛ, #Арсенал, #Вест Гем, #Вулвергемптон, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

У 17-му турі АПЛ Брайтон вдома поступився Вулвергемптону, Крістал Пелес зіграв внічию з Саутгемптоном, Вест Гем поступився Арсеналу.

Сьогодні мав ще був зіграний матч Бернлі - Вотфорд, але через спалах коронавірусу у складі гостей гру перенесено.

Чемпіонат Англії - АПЛ
17 тур, 15 грудня

Брайтон - Вулвергемптон 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45+1 Се

Крістал Пелес - Саутгемптон 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 2 Заха, 1:1 - 32 Ворд-Праус, 1:2 - 36 Броха, 2:2 - 65 Аю

Арсенал - Вест Гем 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Мартінеллі, 2:0 - 87 Сміт-Роу

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