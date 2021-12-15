Арсенал переміг Вест Гем Ярмоленка. Результати матчів 17 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 17-му турі АПЛ Брайтон вдома поступився Вулвергемптону, Крістал Пелес зіграв внічию з Саутгемптоном, Вест Гем поступився Арсеналу.
Сьогодні мав ще був зіграний матч Бернлі - Вотфорд, але через спалах коронавірусу у складі гостей гру перенесено.
Чемпіонат Англії - АПЛ
17 тур, 15 грудня
Брайтон - Вулвергемптон 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 45+1 Се
Крістал Пелес - Саутгемптон 2:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 2 Заха, 1:1 - 32 Ворд-Праус, 1:2 - 36 Броха, 2:2 - 65 Аю
Арсенал - Вест Гем 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 48 Мартінеллі, 2:0 - 87 Сміт-Роу