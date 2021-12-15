Баєр втратив перемогу над Гоффенгаймом. Результати матчів 16 туру Бундесліги

Шик та Голанд оформили дублі у звітному турі

Джерело - Чемпіон.

У 16-му турі німецької Бундесліги менхенгладбаська Боруссія вдома поступилася Айнтрахту.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

16 тур, 15 грудня

Боруссія М - Айнтрахт 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 6 Нойгаус, 1:1 - 45 Борре, 1:2 - 50 Ліндстрем, 2:2 - 54 Бенсебаїні (пен), 2:3 - 55 Камада

Аугсбург - Лейпциг 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Сілва, 1:1 - 86 Каліджурі

Баєр - Гоффенгайм 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Шик, 2:0 - 63 Шик, 2:1 - 80 Стіллер, 2:2 - 83 Даббур

Боруссія Д - Гройтер Фюрт 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Голанд (пен), 2:0 - 82 Голанд, 3:0 - 89 Мален

Уніон - Фрайбург 0:0

Нагадаємо, Боруссія з Дортмунда зіграла внічию з Бохумом у 15 турі Бундесліги.