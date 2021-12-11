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Сьогодні 18:29 227 0
Результати 15 туру Бундесліги
Баварія переграла Майнц, Боруссія Дортмунд зіграла внічию з Бохумом. Результати 15 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 15 туру Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

15 тур, 11 грудня

Баварія Мюнхен - Майнц 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Онісіво, 1:1 - 53 Коман, 2:1 - 74 Мусіала

Бохум - Боруссія Д. 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 40 Польтер (пен), 1:1 - 85 Брандт

Герта Берлін - Армінія Білефельд 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Йоветич, 2:0 - 90+5 Зельке

РБ Лейпциг - Боруссія М. 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 21 Гвардіол, 2:0 - 33 Сілва, 2:1 - 88 Бенсебаїні, 3:1 - 90+1 Нкунку, 4:1 - 90+4 Хенрікс

Фрайбург - Гоффенгайм 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 3 Раум, 1:1 - 21 Шлоттербек, 1:2 - 90+5 Річардс

Сьогодні, у чемпіонаті Німеччини буде зіграно ще один матч.

19:30 Вольфсбург - Штутгарт

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