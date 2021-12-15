Спортивний директор Інгульця залишив клуб

Причини його звільнення не називаються

Спортивний директор Інгульця Вадим Яровий покинув клуб.

Про це повідомляє FootBoom.com.

Сторони розпочали співпрацю у липні, після восьми років роботи Ярового в Олександрії. Причини його звільнення не називаються.

На зимову паузу Інгулець пішов на 14-у позицію в таблиці Прем'єр-ліги, на п'ять очок випереджаючи Маріуполь на останньому місці.

У заключному матчі проти Десни (2:1) команда Сергія Лавриненка відсвяткувала першу перемогу в чемпіонаті з 28 серпня.

Раніше, шість гравців можуть покинути Інгулець.