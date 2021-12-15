Ліверпульський клуб слідкує за Руні

Новим головним тренером Евертона може стати 36-річний англійський фахівець Вейн Руні, якщо клуб вирішить звільнити нинішнього наставника Рафаеля Бенітеса.

Про це повідомляє The Sun.

В останніх десяти матчах під керівництвом Рафаеля Бенітеса Евертон здобув одну перемогу, сім разів поступився і двічі зіграв унічию. Команда з 18 очками йде на 14-му місці в АПЛ.

Джерело повідомляє, що керівництво Евертона має неофіційні домовленості з Руні на той випадок, якщо Бенітесу не вдасться виправити ситуацію.

У листопаді 2020 року Руні став виконувачем обов'язків головного тренера в Дербі Каунті, а в січні 2021 року уклав повноцінний контракт із клубом, у якому він завершив свою професійну кар'єру.

Руні виступав за Евертон з 2002 по 2004 роки та з 2017 по 2018 роки.

Раніше повідомлялося, що Миколенко перейде в Евертон.