Коман може продовжити кар'єру у паризькому клубі

Паризький ПСЖ націлився на 25-річного вінгера мюнхенської Баварії Кінгслі Комана.

Про це повідомляє Calciomercato.

Контракт Комана з Баварією розрахований до літа 2023 року, і він досі не продовжений. ПСЖ намагається скористатися ситуацією.

Коман перейшов до Баварії з Ювентуса влітку 2017 року за €21 мільйон. У поточному сезоні Кінгслі провів за німецький клуб 17 матчів у всіх турнірах, де забив 5 м'ячів та віддав 2 результативні передачі.

Орієнтовна вартість футболіста становить €55 мільйонів.

Нагадаємо, Баварія намагається підписати Рюдігера.