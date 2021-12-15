Джерело - sport.ua.
Паризький ПСЖ націлився на 25-річного вінгера мюнхенської Баварії Кінгслі Комана.
Про це повідомляє Calciomercato.
Контракт Комана з Баварією розрахований до літа 2023 року, і він досі не продовжений. ПСЖ намагається скористатися ситуацією.
Коман перейшов до Баварії з Ювентуса влітку 2017 року за €21 мільйон. У поточному сезоні Кінгслі провів за німецький клуб 17 матчів у всіх турнірах, де забив 5 м'ячів та віддав 2 результативні передачі.
Орієнтовна вартість футболіста становить €55 мільйонів.
Нагадаємо, Баварія намагається підписати Рюдігера.