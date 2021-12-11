Українець забив 1 гол у 5 матчах турніру

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський потрапив до символічної збірної групи F у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє WhoScored.

Українець забив 1 гол у 5 матчах і отримав оцінку 7.1.

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Групу F виграв Манчестер Юнайтед, друге місце посів Вільярреал. Путівку до Ліги Європи здобула Аталанта. Завершив виступи у єврокубках цього сезону Янг Бойз.

Нагадаємо, Аталанта з Маліновським поступилася Вільярреалу у битві за плей-оф Ліги чемпіонів.