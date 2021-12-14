Джерело - Динамо Киев Inside.
Лідер Динамо Віталій Миколенко найближчим часом покине київський клуб.
На це натякає Динамо Киев Inside.
Вчора Динамо домовилося про фінансову складову трансферу.
Найближчим часом з'ясуються й інші деталі переходу.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Динамо Киев Inside.
Лідер Динамо Віталій Миколенко найближчим часом покине київський клуб.
На це натякає Динамо Киев Inside.
Вчора Динамо домовилося про фінансову складову трансферу.
Найближчим часом з'ясуються й інші деталі переходу.