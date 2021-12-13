Ювентус втратив ключового нападника

Пауло Дибала отримав травму

Нападник Ювентуса Пауло Дибала отримав травму у матчі 17-го туру чемпіонату Італії проти Венеції (1:1).

Про це повідомляє Football Italia.

Термін відновлення аргентинського форварда складе щонайменше місяць. Це означає, що Дибала повернеться на поле не раніше за середину січня.

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До кінця року Ювентус має провести два матчі - проти Болоньї та Кальярі у Серії А.

У поточному сезоні Дибала зіграв 17 матчів, забивши вісім голів і віддавши чотирьох асистів.

Нагадаємо, Ремзі хоче повернутися до АПЛ.