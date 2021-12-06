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Рабйо зацікавив Арсенал та Ньюкасл

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Хавбек Ювентуса зацікавив Арсенал та Ньюкасл
Рабйо зацікавив Арсенал та Ньюкасл
Фото - gettyimages
#Рабйо, #Ювентус

Джерело - football24.ua.

Півзахисник Ювентуса Адріан Рабйо зацікавив два клуби англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Ювентус розглядає варіант продажу французького хавбека вже під час зимового трансферного вікна.

Головними претендентами на Рабйо називають англійські Арсенал та Ньюкасл. Обидві команди готові поборотись за гравця і виходити на Юве. Transfermarkt оцінює Адріана в 30 млн євро.

Півзахисник виступає у Турині з 2019 року. У поточному сезоні Рабйо має стабільну ігрову практику: 16 поєдинків у всіх турнірах, але лише одна результативна передача.

Раніше повідомлялося, що Ремзі хоче повернутися до АПЛ.

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