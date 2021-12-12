УПЛ. Динамо втратило очки у матчі із Зорею у 18 турі

Шахтар став зимовим чемпіоном

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру української Прем’єр-Ліги київське Динамо вдома зіграло внічию з луганською Зорею.

Наприкінці першої половини зустрічі з передачі Гармаша Буяльський відкрив рахунок. На старті другого тайму Зоря зрівняла рахунок завдяки голу Сайядманеша, який сповна скористався передачею Фаворова. Київська команда зіграла внічию із Зорею і втратила можливість догнати Шахтар. То ж донецький клуб став зимовим чемпіоном України.

Чемпіонат України - УПЛ

18 тур, 12 грудня

Динамо - Зоря 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Буяльський, 1:1 - 49 Сайядманеш

Динамо: Георгій Бущан, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Карлос Де Пена (Беньямін Вербич 57), Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Денис Гармаш (Владислав Гармаш, 90+1), Олександр Тимчик (Олександр Караваєв 57), Ілля Забарний, Віталій Буяльський, Олександр Сирота

Зоря: Дмитро Мацапура, Ловро Цвек, Жуніор Рейс, Дмитро Хомченовський, Олександр Гладкий (Реймонд Овусу, 90+3), Віталій Вернидуб, Єгор Назарина, Артем Громов (Владислав Кабаєв 73), Максим Імереков, Денис Фаворов (Ігор Снурніцин, 90+2), Аллахяр Саядманеш

Попередження: Дмитро Мацапура 53, Єгор Назарина 77

Раніше, Чорноморець переміг Металіст 1925 у 18 турі УПЛ.