Славія Качараби зіграє з Фенербахче. Результати жеребкування стикових матчів Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 13 грудня, у швейцарському місті Ньйон відбулося жеребкування стикових матчів Ліги конференцій.
Рапід (Австрія) - Тоттенгем/Віттес (Англія/Нідерланди)
Спарта (Чехія) - Партизан (Сербія)
Селтік (Шотландія) - Буде/Глімт (Норвегія)
Лестер (Англія) - Раннерс (Данія)
Мідтьюлланд (Данія) - ПАОК (Греція)
Фенербахче (Туреччина) - Славія (Прага)
ПСВ (Нідерланди) - Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)
Марсель (Франція) - Карабах (Азербайджан)
Стикові матчі відбудуться відбудуться 17 і 24 лютого.
Нагадаємо, результати жеребкування стикових матчів Ліги Європи.