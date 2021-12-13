Барселона зіграє з Наполі. Результати жеребкування стикових матчів Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 13 грудня, у швейцарському місті Ньйон відбулося жеребкування стикових матчів Ліги Європи.
Порту (Португалія) - Лаціо (Італія)
Шериф (Молдова) - Брага (Португалія)
Боруссія Дортмунд (Німеччина) - Рейнджерс (Шотландія)
Зеніт (Росія) - Реал Бетіс (Іспанія)
Барселона (Іспанія) - Наполі (Італія)
РБ Лейпциг (Німеччина) - Реал Сосьєдад (Іспанія)
Аталанта (Італія) - Олімпіакос (Греція)
Севілья (Іспанія) - Динамо Загреб (Хорватія)
Стикові матчі відбудуться відбудуться 17 і 24 лютого.
Нагадаємо, результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.