Україна зацікавлена у проведенні матчу за Суперкубок УЄФА

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом УЄФА Александром Чеферіном

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою УЄФА Александером Чеферіном.

Про це повідомляє інтернет-представництво Президента України.

Зеленський подякував Чеферіну за реалізацію проектів з розвитку футбольної інфраструктури в Україні.

Також президент повідомив, що Україна зацікавлена ​​у проведенні Суперкубку УЄФА у 2024 або 2025 році.

Також зазначається, що УАФ розглядає можливості подання заявок на проведення жіночого ЧЄ-2025 з футболу, чоловічого ЧЄ з пляжного футболу, ЧЄ U-21 та U-17, ЧЄ з футзалу та фіналу Ліги конференцій УЄФА.

Нагадаємо, президент Зеленський привітав збірну України.