Сайядманеш: На 99% це мій останній матч за Зорю

Джерело - FootballHub.
Нападник Зорі Аллахяр Сайядманеш швидше за все покине луганський клуб.
Про це іранець заявив після матчу з Динамо (1:1).
"На 99% це мій останній матч за Зорю. Мій контракт завершується, тому я дуже щасливий, що зумів забити в останньому матчі. Я був тут півтора роки і переконався, що Зоря – справжня сім'я. Мені було тут комфортно, незважаючи на те, що я був далеко від дому", - сказав Сайдяманеш.
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"Я маю контрактні зобов'язання. Це справа домовленостей між клубами. Щиро кажучи, я не знаю, що з цього вийде. Я просто виконую свою роботу, але в моєму контракті є опція викупу Зорею", - підсумував гравець.
Нагадаємо, Зоря відмовилась викупляти контракт Аллах'яра.