Сайядманеш: На 99% це мій останній матч за Зорю

Нападник Зорі Аллахяр Сайядманеш швидше за все покине луганський клуб.

Про це іранець заявив після матчу з Динамо (1:1).

"На 99% це мій останній матч за Зорю. Мій контракт завершується, тому я дуже щасливий, що зумів забити в останньому матчі. Я був тут півтора роки і переконався, що Зоря – справжня сім'я. Мені було тут комфортно, незважаючи на те, що я був далеко від дому", - сказав Сайдяманеш.