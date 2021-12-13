Жеребкування Ліги націй: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.
Жеребкування Ліги націй-2022/23 відбудеться 16 грудня у швейцарському Монтре.
Збірна України потрапила у перший кошик жеребкування дивізіону B Ліги націй УЄФА.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн жеребкування у цій новині.
Ліга націй УЄФА. Дивізіон B. Посів учасників:
Кошик 1: Україна, Швеція, Боснія і Герцеговина, Ісландія
Кошик 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія
Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія
Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія.
Матчі групового етапу відбудуться с 2 червня по 27 вересня 2022 року. Фінал Ліги націй пройде 14-18 червня 2023 року.