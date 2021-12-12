Ферстаппен на останньому колі сезону обійшов Гамільтона та став чемпіоном світу
Сьогодні 16:47 398
Дженоа може підписати Яремчука
Сьогодні 17:39 129
Мерседес завоював Кубок конструкторів за підсумками сезону-2021
Сьогодні 17:10 145
УПЛ. Динамо - Зоря: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 16:50 1606
Білосюк фінішувала у ТОП-15 гонки переслідування на Кубку світу
Сьогодні 16:06 269
УПЛ. Чорноморець мінімально переграв Металіст 1925 у 18 турі
Сьогодні 15:51 182
Збірна України у ТОП-10 чоловічої естафети на Кубку світу
Сьогодні 14:02 367
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 12:46 23918
Марлос завершив кар'єру в Шахтарі
Сьогодні 12:13 616
Нью-Йорк Сіті у серії пенальті переміг Портленд і здобув титул чемпіона МЛС
Сьогодні 10:24 270
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Ф'юрі вийшов на ринг перед боєм Ломаченка і заспівав
Ф'юрі вийшов на ринг перед боєм Ломаченка і заспівав Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:21 420
Ломаченко знехтував українським прапором після перемоги над Коммі
Ломаченко знехтував українським прапором після перемоги над Коммі Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:48 10003 7
Ломаченко переміг Коммі: найкращі моменти бою
Ломаченко переміг Коммі: найкращі моменти бою Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:30 1897 2
Ломаченко відправив Коммі в нокдаун у 7 раунді, однак не зміг добити ганця
Ломаченко відправив Коммі в нокдаун у 7 раунді, однак не зміг добити ганця Андрій Твердохліб
Сьогодні 06:59 1433
Ломаченко провів ефектну комбінацію в другому раунді бою з Коммі, ганець ледь не опинився на настилі
Ломаченко провів ефектну комбінацію в другому раунді бою з Коммі, ганець ледь не опинився на настилі Андрій Твердохліб
Сьогодні 06:17 2984
Андерсон нокаутував Тесленка: відео нокауту
Андерсон нокаутував Тесленка: відео нокауту Андрій Твердохліб
Сьогодні 05:52 2411
Суперник українського боксера епатажно вийшов на ринг в шубі та з тростиною
Суперник українського боксера епатажно вийшов на ринг в шубі та з тростиною Андрій Твердохліб
Сьогодні 05:18 1008
Ломаченко прибув у Madison Square Garden на поєдинок проти Коммі
Ломаченко прибув у Madison Square Garden на поєдинок проти Коммі Андрій Твердохліб
Сьогодні 04:48 450
Бауза жорстко нокаутував Вілльямса в андеркарді бою Ломаченко - Коммі
Бауза жорстко нокаутував Вілльямса в андеркарді бою Ломаченко - Коммі Андрій Твердохліб
Сьогодні 04:40 897
Ми пам'ятаємо! 49 років тому народився Андрій Гусін
Ми пам'ятаємо! 49 років тому народився Андрій Гусін Valeriy Ruchka
Вчора 23:15 2189
Гучні скандали англійського футболу через ставки. Частина перша
Гучні скандали англійського футболу через ставки. Частина перша Harry BettMan
Вчора 22:07 318
Уболівальник вибіг на поле під час матчу жіночих команд і дістав на горіхи від гравчині
Уболівальник вибіг на поле під час матчу жіночих команд і дістав на горіхи від гравчині Андрій Твердохліб
Вчора 21:57 758
Півзахисник Олександрії отримав жахливу травму в грі з Шахтарем
Півзахисник Олександрії отримав жахливу травму в грі з Шахтарем Андрій Твердохліб
Вчора 21:42 661
У Краматорську встановили пам'ятник 16-річному футболісту, якого вбили бойовики ДНР
У Краматорську встановили пам'ятник 16-річному футболісту, якого вбили бойовики ДНР Андрій Твердохліб
Вчора 15:20 1067
Ф'юрі зателефонував Усику та пообіцяв прийти за ним
Ф'юрі зателефонував Усику та пообіцяв прийти за ним Стас Лысак
Вчора 13:33 1432
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції Андрій Твердохліб
Вчора 12:56 10685 1
Хороше спортивне місце: Білодід розпочала новий тренувальний табір
Хороше спортивне місце: Білодід розпочала новий тренувальний табір Віктор Слюсаренко
10.12.2021 22:23 412
Промоутерська компанія запропонувала Селезньову й Сенківу з'ясувати відносини в октагоні
Промоутерська компанія запропонувала Селезньову й Сенківу з'ясувати відносини в октагоні Андрій Твердохліб
10.12.2021 21:22 900 1
Перелом? Колишній голкіпер збірної України показав загіпсовану руку
Перелом? Колишній голкіпер збірної України показав загіпсовану руку Віктор Слюсаренко
10.12.2021 21:09 903
Перша дуель поглядів у Ломаченка, коли боксери посміхалися один одному
Перша дуель поглядів у Ломаченка, коли боксери посміхалися один одному Віктор Слюсаренко
10.12.2021 20:44 4099
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:56 Футбол Аталанта без Маліновського здолала Верону. Результати матчів 17-го туру Серії А 253
17:53 Футбол Вест Гем Ярмоленка не переграв Бернлі, Лестер знищив Ньюкасл. Результати матчів 16 туру АПЛ 103
17:39 Футбол Дженоа може підписати Яремчука 129
17:25 Футбол Вільярреал переграв Райо Вальєкано. Результати матчів 17 туру Ла-Ліги 121
17:10 Формула 1 Мерседес завоював Кубок конструкторів за підсумками сезону-2021 145
16:59 Футбол Лілль зіграв внічию з Ліоном. Результати матчів 18 туру Ліги 1 129
16:50 Пряма трансляція УПЛ. Динамо - Зоря: онлайн-трансляція. LIVE 1606
16:47 Формула 1 Ферстаппен на останньому колі сезону обійшов Гамільтона та став чемпіоном світу 398
16:39 Футбол Чорноморець - Металіст 1925 2:1. Огляд матчу 142
16:25 Баскетбол Харківські Соколи та Київ-Баскет здобули перемоги у матчах Суперліги 147
16:09 Пряма трансляція Серія А. Верона - Аталанта: онлайн-трансляція. LIVE 597
16:06 Біатлон Білосюк фінішувала у ТОП-15 гонки переслідування на Кубку світу 269
15:51 Футбол УПЛ. Чорноморець мінімально переграв Металіст 1925 у 18 турі 182
15:45 Бокс Усик: Я красиво поб'ю Ф'юрі 320
15:07 Бокс Усик про перемогу Ломаченка: Це велике свято для України 386
15:00 Футбол Бохум - Боруссія Дортмунд 1:1. Огляд матчу 170
14:50 Футбол Ібрагімович забив 300 голів у ТОП-5 ліг Європи 211
14:35 Бокс Усик: Проведу бій з Канело в крузерах за умови, що у мене залишаться пояси 412
14:15 Футбол Баварія Мюнхен - Майнц 2:1. Огляд матчу 170
14:02 Біатлон Збірна України у ТОП-10 чоловічої естафети на Кубку світу 367
13:55 Пряма трансляція УПЛ. Чорноморець - Металіст 1925: онлайн-трансляція. LIVE 636
13:45 Футбол Удінезе - Мілан 1:1. Огляд матчу 188
13:30 Біатлон Збірна України здобула бронзу в естафеті на юніорському Кубку IBU 315
13:19 Футбол Екскоординатор академії Барселони звинувачується у сексуальному насильстві над юними гравцями 231
13:01 Футбол Футбол обігнав хокей за популярністю у США 353

УПЛ. Чорноморець мінімально переграв Металіст 1925 у 18 турі

Сьогодні 15:51 182 0
Одесити забили два швидких голи
УПЛ. Чорноморець мінімально переграв Металіст 1925 у 18 турі
#Чорноморець, #Металіст 1925, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець здобув мінімальну перемогу над Металістом 1925 у рамках 18 туру УПЛ.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

18 тур, 12 грудня

Чорноморець - Металіст 1925 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Авагімян, 2:0 - 5 Кравченко, 2:1 - 57 Марлісон(П)

Чорноморець: Кучерук, Дубко(Кадірі 67), Біловар, Путря(Вантух 78), Кузик, Кравченко, Смирний, Ісаєнко(Білошевський 87), Авагімян(Брагару 78), Цітаішвілі, Ванат(Бугай 67)

Запасні: Варакута, Скорко, Штогрін, Тлумак

Металіст 1925: Сидоренко, Єрмаков, Ткачук, Шершень, Ченбай, Габелок, Савін(Фабінью 80), Задерака, Криськів(Батюшин 80), Ременюк, Марлісон(Островський 88)

Запасні: Шеліхов, Кверкелія, Западня, Потімков, Квакіч, Протасов

Попередження:Ткачук 33, Савін 70, Шершень 79, Ченбай 85

Коментарі ()