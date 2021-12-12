УПЛ. Чорноморець мінімально переграв Металіст 1925 у 18 турі

Джерело - Чемпіон.
Чорноморець здобув мінімальну перемогу над Металістом 1925 у рамках 18 туру УПЛ.
Поєдинок завершився з рахунком 2:1.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
18 тур, 12 грудня
Чорноморець - Металіст 1925 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 3 Авагімян, 2:0 - 5 Кравченко, 2:1 - 57 Марлісон(П)
Чорноморець: Кучерук, Дубко(Кадірі 67), Біловар, Путря(Вантух 78), Кузик, Кравченко, Смирний, Ісаєнко(Білошевський 87), Авагімян(Брагару 78), Цітаішвілі, Ванат(Бугай 67)
Запасні: Варакута, Скорко, Штогрін, Тлумак
Металіст 1925: Сидоренко, Єрмаков, Ткачук, Шершень, Ченбай, Габелок, Савін(Фабінью 80), Задерака, Криськів(Батюшин 80), Ременюк, Марлісон(Островський 88)
Запасні: Шеліхов, Кверкелія, Западня, Потімков, Квакіч, Протасов
Попередження:Ткачук 33, Савін 70, Шершень 79, Ченбай 85