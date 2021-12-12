Реал переграв Атлетіко. Результати матчів 17 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 17-му турі іспанської Ла-Ліги Райо Вальєкано здолав Вільярреал, Осасуна вдома змогла зіграти з Барселоною, Бетіс розгромив Реал Сосьєдад, Реал переміг Атлетіко.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
17 тур, 12 грудня
Вільярреал - Райо Вальєкано 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 32 Манді, 2:0 - 36 Морено (пен)
Осасуна - Барселона 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 12 Ніко, 1:1 - 14 Гарсія, 1:2 - 49 Еззальзулі, 2:2 - 86 Авіла
Бетіс - Реал Сосьєдад 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 14 Морено, 2:0 - 57 Хуанмі, 3:0 - 67 Фекір, 4:0 - 79 Морено
Реал - Атлетіко 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 16 Бензема, 2:0 - 57 Асенсіо
Турнірна таблиця: