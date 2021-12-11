Лука Модрич може отримати новий контракт

Реал планує продовжити співпрацю із півзахисником команди Лукою Модричем.

Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

Королівський клуб уже веде переговори з досвідченим хорватом над продовженням угоди до 2023 року.

Джерело зазначає, що головний тренер команди Карло Анчелотті та керівництво "вершкових" вважають 36-річного Модрича ключовим футболістом.

Чинна угода Модріча з Реалом розрахована до 30 червня 2022 року.

Нагадаємо, Реал – перший клуб в історії Ліги чемпіонів, який забив 1000 голів.