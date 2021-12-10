УПЛ. Інгулець мінімально переграв Десну в 18 турі

Господарі догравали матч у меншості

Джерело - Чемпіон.

Інгулець здобув мінімальну перемогу над Десною в рамках 18 туру української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Господарі догравали матч у меншості через вилучення Опанасенка.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

18 тур, 10 грудня

Інгулець - Десна 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Поспєлов, 2:0 - 47 Полегенько, 2:1 - 56 Дегтярьов

Інгулець: Шуст, Салем, Запорожець, Полегенько, Козак, Коваленко, Шишка, Опанасенко, Поспєлов, Лупашко, Стефен

Запасні: Гальчук, Шарай, Плохотнюк, Бартуловіч, Коробенко, Головкін, Павлов, Смоляков, Якимів

Десна: Мисак, Сафронов, Цимбалюк(Будківський 46), Болбаб, Арвеладзе(Картушов 69), Волошин, Завійський, Безбородько(Шевцов 75), Селін, Дегтярьов, Юрченко

Запасні: Литовка, Жук, Масалов, Ковтун, Белич, Демяненко

Попередження: Коваленко 62, Дегтярьов 69, Сєлін 71, Опанасенко 77, Опанасенко 85, Сафронов 90+1

Нагадаємо, Дніпро-1 у більшості розгромив Маріуполь.